فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

نشرت الفنانة منة عرفة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافته تكشف جمالها.

وتألقت منة عرفة، مرتديه فستان قصير جدا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة عرفة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت منة عرفة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور منة عرفة