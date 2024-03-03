العربي الناصرى: صفقة رأس الحكمة تعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري

أكد محسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري، أن استلام الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.

وأشار أن صفقة رأس الحكمة أكبر صفقة للاستثمار المباشر في مصر، مؤكدا أنها بمثابة "تدشين لمسار جديد وجني لثمار مسار الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلي أن هناك نتائج إيجابية ينتظرها السوق المصري وخاصة في ملف الأسعار.

وقال محسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري، إن صفقة راس الحكمة سيكون لها انعكاس مباشر علي سعر الصرف، مؤكدا أن إدارة ملف سعر الصرف من أبرز التحديات والأولويات علي طاولة الاجتماعات بالحوار الوطني الاقتصادي، لما له من أهمية وآثار تمس القوة الشرائية للمواطن المصري وجميع قطاعات شريان الاقتصاد المصري.