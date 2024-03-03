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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفقة رانيا يوسف.. حلا شيحة تثير إعجاب جمهورها في أحدث ظهور| شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها، عبر خاصية “ستوري” من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة كاجوال مختلفة. 

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وتألقت حلا شيحة، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الغامق، ونسقت معه تي شيرت، وجاكيت بسيط باللون الأسود، ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حلا شيحة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار ألوان النود للشفاه. 

كما اختارت حلا شيحة ترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور حلا شيحة 

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