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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان يغير اتجاهه: حكومة نتنياهو انتهت وعلينا التوجّه للناخبين

ليبرمان
ليبرمان

وجه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، انتقادات شديدة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، وطالب بضرورة التوجة إلى الناخبين من أجل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإن أفيجدور ليبرمان، طرح منذ اندلاع الحرب خطا معارضا لإجراء انتخابات مبكرة، لافته إلى أنه يغير اتجاهه بهذه التصريحات.

وقال ليبرمان في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "حياة الإنسان في خطر"، وأضاف: "بعد الأسبوع الماضي - وصلت الحكومة إلى مرحلة الإرهاق، إنها غير قادرة على قيادة الإسرائيليين عندما لا يتمكن ثلاثة من أعضائها من الوقوف برسالة واحدة - وهذه هي نهاية طريقها".

وتابع: "أتوقع أن يعلن بيني جانتس ومعسكر الدولة أن هذه الحكومة انتهت، نحن بحاجة إلى العودة إلى الناخبين".

وعندما سئل عن التغيير في موقفه، أجاب ليبرمان: "هذا صحيح، لقد منحنا الحكومة مدة خمسة أشهر هذا كل شيء".

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