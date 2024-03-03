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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،بجوله صباحية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز  ومدينة زفتى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بمتابعته أعمال رصف وتطوير طريق (نهطاى- الضبابشة) بطول ٦٠٠ متر وعرض ١٢ مترا بتكلفة ٥ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه.


واستمرت الجولة لمتابعة اعمال الجسر الترابي بطول 10 متر بالمرحلة الثانية من طريق طنطا- السنطة – زفتي الحيوي، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى ، بطول ١٠ كيلومترات وعرض 11.25 متر .

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف شارع سكة طنطا بـ زفتى


وأشار محافظ الغربية، إلى أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، مؤكدا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.


وتابع المحافظ الجوله بتفقد اعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله، لشارع سكة طنطا من مجلس مدينة زفتى وحتى بنزينة غراب وذلك تيسيرا على المواطنين والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.


واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتى على امتداد ٥٠٠م وإنشاء منطقة عربات متنقلة لتكون متنفسًا  لأهالي  زفتى، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير حدائق، وذلك من أجل إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جمالية بالشارع.
 

وأشار المحافظ إلى أن الأنظار في العالم تتجه لمركز ومدينة زفتى عقب اختيارها للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن التعليمية (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ كأحد مكتسبات حياة كريمة.

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وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء وتطوير العديد من الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق ، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

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الخدمات المقدمة للمواطن الحوادث على الطرق الجزيرة الوسطى الإجراءات اللازمة الرصف والتطوير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة

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