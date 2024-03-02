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رئيس التحرير
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برلمان

حزب مصر أكتوبر يفتتح مقرًا جديدًا بمركز ومدينة بسيون في الغربية|صور

مصر أكتوبر يفتتح
مصر أكتوبر يفتتح مقراً جديداً بمركز ومدينة بسيون في الغربية

افتتح حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، مقراً جديداً في محافظة الغربية، أمانة مركز ومدينة مركز بسيون، وذلك بحضور أحمد الشرقاوي أمين الحزب بالمحافظة وعدد من قيادات الحزب فى المحافظة والشخصيات العامة.

يأتي ذلك وفقا للسياسة العامة التي ينتهجها حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، بالتوسع فى مقرات الحزب بمختلف أنحاء الجمهورية فى المراكز والمدن أو الوحدات الحزبية تابعة لهم.

وعلي هامش الافتتاح، عُقد اجتماع تنظيمي مع أعضاء أمانة مركز ومدينة بسيون، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بخطة عمل أمانة المركز خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعريف بالحزب وبسياسته العامة، والأهداف التى أنشا من أجلها ودعمه للدولة.

وأشار أحمد الشرقاوي، أمين الحزب بالمحافظة إلى أن افتتاح مقر الحزب الجديد، رسالة خاصة لأهالي مركز ومدينة بسيون من قبل قيادات الحزب بأنهم ماضون في طريقهم، لخدمة المواطنين في جميع الاتجاهات خاصة على الصعيد السياسي، بالإضافة إلى السعي نحو فتح قنوات جديدة للتحاور مع المواطنين، لبحث سبل تنمية المدينة والنهوض بها.

وفي كلمته رحب محمد النجريدى، أمين الحزب بمركز ومدينة بسيون، بالحضور قائلاً:"بأن التاريخ سيسطر بأحرف من نور هذه الزيارة التاريخية، وسيقام احتفال سنوى في الأول من مارس من كل عام احتفالا بهذه المناسبة الجليلة، كما تعهد ببذل أقصي الجهد للعمل على أن يكون حزب مصر أكتوبر رقم واحد في مركز ومدينة بسيون".

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حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح محافظة الغربية مدينة مركز بسيون الشخصيات العامة

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