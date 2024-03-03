بن جفير يهاجم إدارة السجون الاسرائيلية بسبب الإفراج عن بعض أسرى الفلسطينيين

هاجم وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير إدارة السجون الاسرائيلية وجهاز الشاباك بعد الإفراج عن عدد من الفلسطينين الذين طالت مدد اعتقالهم، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.



وانتقد بن جفير إدارة السجون لإفراجها عن الأسرى الفلسطينيين قبل انتهاء مدة محكوميتهم.

وذكرت صفا أن الأسرى أفرج عنهم قبل موعد انتهاء محكوميتهم فقط بأيام وليس بأشهر أو سنوات.

أفرجت إدارة السجون في كيان الاحتلال على المحكومين الفلسطينيين لدوافع غير إنسانية ولكن لامتلاء السجون بالأسرى الفلسطينيين لذا رأت الإدارة أنه من الأفضل اطلاق سراحهم للتخفيف من زحام المعتقلين.

وأعرب بن جفير عن غضبه بقوله أنه كان من الأولى على إدارة السجون أن تطلق سراح المحكومين اليهود بدلًا من الفلسطينين.