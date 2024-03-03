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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير يهاجم إدارة السجون الاسرائيلية بسبب الإفراج عن بعض أسرى الفلسطينيين

بن جفير
بن جفير

هاجم وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير إدارة السجون الاسرائيلية وجهاز الشاباك بعد الإفراج عن عدد من الفلسطينين الذين طالت مدد اعتقالهم، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.


وانتقد بن جفير إدارة السجون لإفراجها عن الأسرى الفلسطينيين قبل انتهاء مدة محكوميتهم.

وذكرت صفا أن الأسرى أفرج عنهم قبل موعد انتهاء محكوميتهم فقط بأيام وليس بأشهر أو سنوات.

أفرجت إدارة السجون في كيان الاحتلال على المحكومين الفلسطينيين  لدوافع غير إنسانية ولكن لامتلاء السجون بالأسرى الفلسطينيين لذا رأت الإدارة أنه من الأفضل اطلاق سراحهم للتخفيف من زحام المعتقلين.

وأعرب بن جفير عن غضبه بقوله أنه كان من الأولى على إدارة السجون أن تطلق سراح المحكومين اليهود بدلًا من الفلسطينين.

احتلال إدارة السجون الإسرائيلية إدارة السجون اعتقال إطلاق سراح إيتمار بن جفير

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