فرقة أوبرا القاهرة تقدّم «كارمن» في أمسيتين على المسرح الكبير

تعرض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، الأوبرا الشهيرة "كارمن"، والتي تقدمها فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة داليا فاروق، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو نادر عباسي وفرقة باليه أوبرا القاهرة، مع كورال أوبرا القاهرة، تدريب مينا حنا، ومن إخراج حازم طايل، وذلك في أمسيتين في الثامنة مساء يومي /الأربعاء/ و/الجمعة/ المقبلين، على المسرح الكبير بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان، اليوم /الأحد/- أن تقديم الأوبرا الشهيرة "كارمن" يأتي ضمن خطط وزارة الثقافة لنشر أهم الأعمال العالمية في مختلف ألوان الإبداع الجاد، لافتة إلى أن أوبرا كارمن وضع موسيقاها الفرنسي العالمي جورج بيزيه والرقصات لـ أرمينيا كامل، إضاءة ياسر شعلان، ديكور محمد عبد الرازق، وتدور أحداثها في مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال في حبها، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها، فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون، بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.



وأشارت الأوبرا إلى أنه يقوم بأداء الأدوار الرئيسية كل من الميتزوسوبرانو الفرنسية ماري كارال في دور كارمن، التينور مصطفى مدحت بالتبادل مع عمرو مدحت في دور دون خوزيه، السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع منى رفلة في دور ميكائيلا، الباريتون تامر توفيق بالتبادل مع مصطفى محمد في دور اسيكاميليو، الباص رضا الوكيل فى دور زونيجا، السوبرانو كريستين مجدى بالتبادل مع نورا الألفي في دور فراسكيتا، السوبرانو جيهان فايد في دور مرسيدس، التينور إبراهيم ناجى بالتبادل مع أسامة على في دور دونكايير، التينور أحمد فاروق بالتبادل مع مينا رفائيل في دور ريمندادو، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامى أمين في دور مورال ورامز لباد في دور ليلاس باسيتا.



ونوهت إلى أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أفرادها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

