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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نادية مصطفى تكشف لصدي البلد عن تفاصيل جنازة حلمي بكر

صدى البلد

أعربت الفنانة نادية مصطفى عن حزنها لرحيل الموسيقار حلمي بكر أمس الجمعة عن عمر يناهز 86 بعد صراع مع المرض

وقالت نادية مصطفى في تصريحات خاصة لصدي البلد أن أسرة الموسيقار حلمي بكر، قررت تعديل مكان جنازته التي كان مقرر لها عصر اليوم من مسجد النور بالعباسية، لتصبح من مسجد السلام بمدينة نصر.

 

من المقرر أن يتم دفن الموسيقار حلمي بكر في مقابر الوفاء و الأمل بالقاهرة 

وأعلنت عن موعد العزاء سيقام   اليوم في مسجد الحمدية الشاذلية في المهندسين

 


و أضافت نادية مصطفى أن خبر وفاة الموسيقار حلمي بكر كان صدمة كبيرة جدا

واستطردت أن كان صعب جدا مقابلة الموسيقار حلمي بكر قبل وفاتة الأسف نظرا لمنع زوجته  أن يقوم  أحد بزيارته . 


وقالت نادية مصطفى: سبب تأخير  الجنازة كان لتأخر وصول نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر إلى القاهرة، بعد أن كان من المقرر وصوله أمس.

 

نعت الفنانة نادية مصطفى الموسيقار حلمى بكر   : "لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله البقاء لله، أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه وإخوته وكل محبيه المخلصين".


و يذكر أن ورحل الموسيقار حلمي بكر في مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية، الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

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