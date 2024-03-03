لبحث سبل التعاون.. جامعة بنها تستقبل وفد جامعة كيل البريطانية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن استقبال الجامعة وفد جامعة كيل البريطانية الذي ضم الدكتورة ينج يانج استاذ المواد الحيوية وزراعة الانسجة ، والدكتور جيانبير دي ليفا استاذ البيولوجيا الجزيئية ، والدكتور فينوج جورج أستاذ الخلايا الجذعية ، والدكتور نيكولاس راج أستاذ الهندسة الحيوية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين .

وأكد " الجيزاوي " أن التعاون بين كلية الطب البشري بالجامعة وجامعة كيل البريطانية إحدى الجامعات الرائدة على مستوى العالم يأتي في إطار دور الجامعة وجهودها المختلفة لتطوير برامجها واستحداث برامج دراسية جديدة بما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتحقيق الإسهام الفعال في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جانبه أضاف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة المشروع الممول من المركز الثقافي البريطاني لدراسة إنشاء برنامج دراسي مشترك في مجال الطب التجديدي لطلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير.