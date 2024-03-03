هدنة غزة| وفد حماس يجتمع في القاهرة مع وسطاء من قطر والولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام مختلفة، صباح اليوم الأحد، بوصول وفود من حركة حماس وقطر والولايات المتحدة إلى القاهرة لمواصلة المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.

وقال مسئول كبير في حماس لوكالة “فرانس برس”: "إذا وافقت إسرائيل على مطالب حماس، والتي تشمل إعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، فإن ذلك قد يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق في غضون 24 إلى 48 ساعة".

وذكرت وكالة “رويترز” أن وفد حماس يترأسه خليل الحية، نائب زعيم حماس في غزة يحيى السنوار.

وبحسب قناة “سكاي نيوز”، فقد وصل إلى القاهرة أيضا وفدان من قطر والولايات المتحدة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية المختلفة، لم ترسل إسرائيل بعد وفدا إلى القاهرة أو الدوحة، وترفض المشاركة في المحادثات حتى تقدم حماس قائمة كاملة بالأسرى الأحياء الذين تحتجزهم، والإجابة بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.

وقال مسئول كبير في حماس لقناة الشرق السعودية إن رد حماس على الخطوط العريضة التي وضعتها قمة باريس من المتوقع أن يصدر اليوم.

وأضاف: "إذا ردت إسرائيل على رد الحركة، فإن الطريق إلى الاتفاق سيكون ممهدا خلال الساعات المقبلة".