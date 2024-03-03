هدنة غزة.. إسرائيل ترفض إرسال وفد إلى محادثات القاهرة.. اعرف السبب

نفت تل أبيب، اليوم الأحد، وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء محادثات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية: لن نصل حتى تكون هناك إجابات من حماس".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية المختلفة، لم ترسل إسرائيل وفدا إلى القاهرة أو الدوحة، وترفض المشاركة في المحادثات حتى تقدم حماس قائمة كاملة بالأسرى الأحياء الذين تحتجزهم، والإجابة بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، صباح اليوم الأحد، بوصول وفود من حركة حماس وقطر والولايات المتحدة إلى القاهرة لمواصلة المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.

وقال مسئول كبير في حماس لوكالة “فرانس برس”: "إذا وافقت إسرائيل على مطالب حماس، والتي تشمل إعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، فإن ذلك قد يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق في غضون 24 إلى 48 ساعة".

وذكرت وكالة “رويترز” أن وفد حماس يترأسه خليل الحية، نائب زعيم حماس في غزة يحيى السنوار.

وحسب قناة “سكاي نيوز”، وصل إلى القاهرة أيضا وفدان من قطر والولايات المتحدة.