دهست بشكل متعمد عشرات الفلسطينيين وهم أحياء.. هذا ما فعلته دبابات الاحتلال

أوردت وكالة “صفا” الفلسطينية ما قاله المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الدبابات الإسرائيلية دهست بشكل متعمد عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة وهم أحياء.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه وثق قتل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا دهسا بشكل متعمد في حي "الزيتون" بمدينة غزة يوم 29 فبراير المنصرم، بعد اعتقاله وتقييد يديه بقيود بلاستيكية.

وأضاف المرصد أنه سبق وجرى توثيق حادثة مماثلة بدهس دبابة إسرائيلية كرفان إيواء في منطقة "أبراج طيبة" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في 23 يناير الماضي، كان يقيم فيه أفراد من عائلة "غنام" وهم نائمون، ما أدى إلى استشهاد شخص وابنته الكبرى، وإصابة أطفاله الثلاثة المتبقين وزوجته.

أما في 16 ديسمبر 2023، فقد جرى توثيق دهس الدبابات والجرافات الإسرائيلية النازحين داخل خيامهم في ساحة مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وبينهم مصابون، إلى جانب سحق جثامين شهداء كانت مدفونة في قبور بجانب الساحة.

كذلك تكرر الأمر يوم 20 فبراير بنجاة أسرة فلسطينية، بعدما داست جنازير دبابة إسرائيلية خيمة تقيم فيها على شاطئ بحر خان يونس خلال عملية مفاجئة نفذتها القوات الإسرائيلية.

ووثق المرصد تكرار حالات تدمير الآليات العسكرية للاحتلال ممتلكات مدنية، ولا سيما المركبات خلال عمليات توغلها البري في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تقدم الجرافات على تدمير وطحن المركبات الموجودة في الشوارع دون أي ضرورة عسكرية أو مبرر آخر.