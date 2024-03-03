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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة يشارك في اجتماعات اللجنة المصرية السعودية بالرياض

صدى البلد

توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المقرر انعقادها خلال يوم 4 مارس الجاري برئاسة الوزير ونظيره السعودي المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار.

ومن المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وسيعقد الوزير خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.

كما سيلتقي سمير ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في إحداث حراك للعلاقات بين البلدين.

وسيشارك الوزير بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "ليب 2024" التقني الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة" وذلك بدعوة من السيد عبد الله عامر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السعودية ماجد القصبي

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