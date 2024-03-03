غدا.. «اكسبولينك» تطلق النسخة الأولي من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصري

تنطلق غدا، الاثنين، بالقاهرة فعاليات النسخة الأولى من مبادرة جمعية المصدرين المصريين «يوم المصدر المصري»، والتي تهدف إلى وضع قضية التصدير على الأجندة الوطنية.

وتقام النسخة الأولى من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر تحت رعاية بنك تنمية الصادرات والغرفة التجارية الإيطالية – مصر.

وصرح محمد قاسم، رئيس مجلس الإدارة، بأن المبادرة تأتي إيماناً بأهمية ملف التصدير والمصدر المصري في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.



وأكد قاسم أن الهدف من الاحتفال تدشين مبادرة للاحتفال كل عام بيوم المصدر المصري لتكريم المصدرين المتميزين في مختلف القطاعات التصديرية، والذين سيتم تصنيفهم وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف: “كما أن يوم المصدر المصري يعد منتدى ومنصة للجمع بين المصدرين ومقدمي الخدمات والهيئات المعنية وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية المهتمة بشؤون التجارة البينية، يهدف إلى إصدار توصيات للخبراء والمختصين والحكوميين تمثل رؤية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من خلال آليات وحلول للتحديات التي تواجه رؤية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات”.

وأوضحت جمعية المصدرين المصريين، في بيان لها، أن الاحتفالية تتضمن جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الخبراء المعنيين بملف التصدير والاستثمار، حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان " التصدير طوق النجاة" ويرأسها المهندس علاء دياب، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، ويشارك فيها كل من، الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجموعة بولي سيرف للأسمدة، والدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ومحمد أبو السعود، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى أحمد مدكور، رئيس شركة Recavery Advisers -الراعي البلاتيني للاحتفالية هذا العام.

وقالت الجمعية: "وتقام الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان "الاستثمار من أجل التصدير"، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصري وآليات تذليل العقبات والتحديات التي تقف في طريق جذب المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي".

ويترأس الجلسة المهندس شادي المنزلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة المنزلاوي، بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، وأحمد سعد، نائب المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأوميت جونيل، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لشركة بيكو جلوبال.

كما أعلنت جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك على هامش الحفل عن إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادي أولي من برنامج الأفتياس 2.0 – التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الاعمال، وسيدات الأعمال، والخرجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلي والعربي والأفريقي للتمكين من التصدير باحترافية إلى الأسواق العالمية.