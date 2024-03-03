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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نافالني.. إجراء هام من كندا ضد روسيا

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني

فرضت كندا حزمة عقوبات جديدة على موسكو بسبب وفاة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني.

وبحسب وكالة رويترز، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان اليوم، الأحد، إن العقوبات الجديد تستهدف ستة مسئولين روس من بيهم مسئولون كبار وموظفون رفيعو المستوى في النيابة العامة الروسية والأجهزة القضائية والإصلاحية.

وكانت 8 دول في الاتحاد الأوروبي، دعت في وقت سابق إلى فرض عقوبات على المدعين العامين والمحاكم ومسئولي السجون في روسيا، بسبب وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني في وقت سابق من هذا الشهر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، وقع الرسالة الموجهة إلى الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية جمهورية التشيك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والسويد ورومانيا.

لكن المسئولين قالوا إن المشروع يحظى بدعم هولندا وفرنسا وأيرلندا والدنمارك، ليصل إجمالي الدعم إلى 12 دولة.

وجاء في رسالة وزراء الخارجية أن "وفاة نافالني علامة أخرى على القمع المتسارع والممنهج في روسيا، وهذا يدعو إلى عمل جماعي".

وأضافوا: "نعتقد أن هناك مبررا قويا لفرض نظام عقوبات منفصل خاص بروسيا يهدف إلى معالجة الوضع في البلاد".

ولفتوا في رسالتهم إلى أن النظام الجديد سيوفر أساسًا قانونيًا متينًا لإدراج أفراد من جهاز الدولة في روسيا، بما في ذلك المسئولون داخل السلسلة القضائية، والمدعون العامون والمحاكم السجون بقائمة العقوبات.

وتوفي نافالني (47 عاما) في 16 فبراير في سجن بالقطب الشمالي، حيث كان يقضي عقوبة سجن طويلة.

واتهمت زوجته وأنصاره الرئيس فلاديمير بوتين بالتسبب في وفاته، وهو ما ينفيه الكرملين.

نافالني

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