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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة قناة السويس تُشارك ببرنامج توعوي في شرم الشيخ

خلال اللقاء
خلال اللقاء

يُشارك وفد طلابي من جامعة قناة السويس في برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار: "أسرة مستقرة = مجتمع أمن"، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3- 7 مارس الحالي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور  ناصر مندور رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مشيخة الأزهر، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية.

واستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الوفد الطلابي المُتوجه إلى المدينة الشبابية بشرم الشيخ، للمشاركة في فاعليات المبادرة، ويضم 8 طلاب ومشرفين.

وخلال اللقاء - تمنى الدكتور محمد عبد النعيم التوفيق للوفد المشارك، مطالباً إياهم بأن يكونوا خير سفراء للجامعة، مع تحقيق الاستفادة القصوى من هذا اللقاء.

وعن اللقاءات المجتمعية المتخصصة التي تعقد خلال الفاعليات - فأشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إلى أنها تشمل موضوعات الانتماء وتعزيز الولاء، الحرية الشخصية والتعبير عن الرأي والعلاقة بينهما، قيمة الحياة في الإسلام وكيفية مواجهة شعور كراهية الحياة، لماذا خلقنا الله، وكيف تواجه جيل المشككين في الدين، والمغالين في مفاهيمه، قيمة الوقت وكيفية استثماره، ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خطورة المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع، آليات فهم النص الديني وضوابطه، مع استضافة البرنامج الإذاعي مسرح المنوعات.

تأتي المشاركة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

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