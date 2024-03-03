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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المشكله فيه هو.. خالد الغندور يعلق على أداء محمد أبو جبل

صدى البلد

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي أداء محمد ابو جبل عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :" "النصر والأهلي رجعوا في كلامهم بعد ما اتفقوا معاه وده يوضح إن المشكلة فيه".


 

يستعد نادي الزمالك، لمواجهة فريق سوار الغيني في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم، في إطار الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

تُواجه مباراة الزمالك وسوار الغيني تهديدًا بالإلغاء حاليًا، نظرًا لعدم وصول بعثة الفريق الغيني إلى مصر حتى الآن،بسبب عدم حصولهم على تصاريح السفر، الأمر الذي دفع الفريق الغيني لطلب تأجيل المباراة من الاتحاد الإفريقي"كاف".
 

ورفض الزمالك أي محاولات لتأجيل المباراة، نظرًا لتحديد موعد السفر إلى السعودية لمواجهة الأهلي في نهائي كأسمصر يوم الجمعة المقبل.

ومن المُقرر أن تُنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني على قناة "تايم سبورتس" الأرضية مجانًا، بالإضافة إلى شبكة قنوات"بي إن سبورتس" القطرية المشفرة.

و تم اختيار 21 لاعبًا لقائمة الزمالك لهذه المباراة، وتشمل القائمة العديد من اللاعبين المميزين مثل محمد عواد وشيكابالاوغيرهم، الذين سيمثلون النادي في هذه المواجهة الهامة.

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