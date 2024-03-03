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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع اللجنة الأوليمبية

أشرف صبحي يتابع استعدادات الاتحادات الرياضية لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية بغانا

صدى البلد

تابع الدكتور أِشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كافة الاستعدادات مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية، والتي ستقام خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس المقبل في مدينة أكرا الغانية، مقدمًا الدعم والمساندة والتحفيز لكافة اللاعبية ولاعبي المشروع القومي، وضرورة بذل قصارى الجهد وتحقيق الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.


وقال صبحي: "كل التوفيق لكافة منتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب بغانا .. وتُعد استعدادًا قويًا للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ويمثلون 6 لاعبين ولاعبات في 3 ألعاب وهم: "عمر أمين وشيماء عاطف لاعبا المصارعة، صفا سليمان وآية إيهاب لاعبتا الجودو، وبسمة رمضان ونورا عصام لاعبتا رفع الأثقال".


وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.


وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية.

اللجنة الاوليمبية الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة المشروع القومي

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