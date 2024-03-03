عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة انت النجم بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت المرحلة الأولى من تحكيم مسابقة انت النجم بجامعة حلوان حيث تم تحكيم مسابقة الفنون الأسرية والتي شارك فيها اربعة كليات من المتخصصين وهم (الاقتصاد المنزلي- الفنون التطبيقية - التربية الفنية - التربية قسم ملابس) واربعة من غير المتخصصين وهم (الحقوق - التكنولوجيا والتعليم - الخدمة الاجتماعية - الآداب) بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 300 عمل فني في مجالات التشكيل علي المانيكان - تنفيذ الملابس والمكملات- التطريز - تصميم ازياء -الجلود -اعادة التدوير بالاقمشة والملابس.

كما تم تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة  مجال الفنون التشكيلية والتي شارك فيها 12 كلية من كليات الجامعة وشملت كليات متخصصة  (الفنون الجميلة -الفنون التطبيقية -التربية الفنية) وغير المتخصصين (التربية- التجارة- الحقوق- التكنولوجيا والتعليم- الخدمة الإجتماعية- الصيدلة- العلوم- الإقتصاد المنزلي- الآداب) بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 500 عمل فني في مجالات النحت - الأشغال الفنية - الرسم بالرصاص - الجرافيك - الفوتوغرافيا - الرسم الملون.

وعقدت فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

هذا وقد أشادت لجنة التحكيم بأعمال الطلاب وتم تصعيد الطلاب الفائزين إلى المرحلة الثانية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

وقد قام الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بزيارة المعرض واللقاء مع مسئولي النشاط، وحث الطلاب على الاستمرار في إبداعاتهم.

هذا ويشرف على فعاليات المسابقة الاستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الاستاذ محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

 

Jobs Education إعادة التدوير الإدارة العامة لرعاية الشباب الاقتصاد المنزلي الأستاذ هشام رفعت التكنولوجيا والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

اليونيسف تحذر من تعرض مئات الآلاف من أطفال السودان لخطر سوء التغذية

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية جنوب لبنان

مشروع رأس الحكمة.. نصف قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال 10 سنوات

«جالانت» يرد على مُنتقديه بشأن قانون التجنيد: آسف على خيبة الأمل

شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

فيديو

كان عايز يموت في السرير.. خال أرملة حلمي بكر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

أمام الحضور.. بلوجرز «كابلز» مشاهير يتشاجران بحفل زفافهما والسبب صادم للجميع| فيديو

شاهد.. محمد رمضان وأنغام في منطقة الحسين وتجمهر أعداد كبيرة من المعجبين

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ