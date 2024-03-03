نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية: تمكين المرأة جزء من فلسفتنا في دعم مصر

قالت نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية بالقاهرة إيفينيا سيدريس، إن الإحصاءات تبين أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة المصرية جيدة لكن تظل هناك رغبة في تحقيق المزيد، مؤكدة أن تمكين المرأة جزء من فلسفة الولايات المتحدة في دعم مصر وتعزيز مكانتها القوية.

وأوضحت إيفينيا سيدريس - في كلمتها ضمن فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المنعقدة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، تحت شعار "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة" - أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الحكومة المصرية وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني ضمن برامج ريادة الأعمال لإتاحة الفرصة للفتيات المصريات لإثبات مهاراتهن.

ولفتت إلى البرامج الاقتصادية والتعليمية مثل المنح التي تقدم في مختلف بقاع مصر، والتي تجري محاولات جادة لإتاحتها في قطاعات مثل التكنولوجيا التي تحتاج لها مصر من أجل التنمية المستدامة المنشودة.



وذكرت أن المرأة تسهم بشكل واضح في الاقتصاد غير الرسمي مثل الاقتصاد العائلي، لكن هناك حاجة لرؤية المزيد من هذا الدور المؤثر في الاقتصاد الرسمي.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الدولة المصرية وأيضا الولايات المتحدة المتحدة، حيث تعمل الولايات المتحدة على إتاحة الفرص الأكاديمية والبحثية ليس فقط للطالبات، بل للمؤسسات.

وتابعت: "نعتز بدور الجامعة الأمريكية في القاهرة في هذا الأمر، وبالمساعي الأخرى لتمكين ودعم الأعمال التجارية وحاضنات الأعمال ضمن جهود تنميتهن والانطلاق بأفكارهن، فتمكين المرأة جزء من فلسفتنا في دعم مصر ومكانتها القوية ونتشارك جميعا ونتعلم من بعضنا البعض".

ويعقد المؤتمر بحضور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر.

