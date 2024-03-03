أكبر انخفاض في السوق الموازي.. ما مصير سعر الدولار وحقيقة التعويم؟

يشهد سعر الدولار في السوق السوداء انهيارًا حادًا، تبروز اليوم بتراجعه لنحو 40 جنيها تقريبًا، ومتأثرًا بالتدفقات الدولارية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكان أبرزها عوائد صفقة رأس الحكمة بإجمالي 35 مليار دولار، تسلمت مصر الدفعة الأولى منها يوم الجمعة الماضية.

استقر سعر الدولار في البنوك الرسمية العاملة في مصر، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي 30.93 جنيه، فيما تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وصول الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، ما يحدث انتعاشة في النقد الأجنبي المصري.

انيهار سعر الدولار في السوق السوداء.. ما مستقبل الأخضر؟

وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة سوف يكون الاقتصاد المصري أمام مرحلة جديدة، ينطلق من خلالها لآفاق أوسع ويتحرر من الأزمات التي يواجهها بمقدار ما، لاسيم وأن هناك صفقات قادمة سوف تبرمها مصر، سينتج عنها المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وطرأت على السوق المصرية، تطورات في الأسعار، إذ هبط سعر الدولار في السوق السوداء، حتى وصل اليوم الأحد إلى نحو 40.39 جنيه، وسار على غراره المعدن الأصفر الذي تراجع إلى 2790 جنيه سعر الجرام عيار 21، ما يكشف عن حجم الخسائر التي لحقت بالأسواق المصرفية الموازية وأسواق الصاغة.

هل يواصل الدولار نزيفه بالسوق الموازي؟

وأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن سعر الدولار في السوق الموازية من المتوقع أن يواصل النزيف أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن الصفقات الاستثمارية التي تبرمها الحكومة المصرية، تقلل الفجوة بين سعر الدولار في البنك والسوق الموازي، وهذا واضح، حيث هبط من أرقام قياسية وغير مسبوقة إلى أرقام قريبة من السعر الرسمي".

وأشار "الدسوقي"ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن هذا الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار، قابل للنزول أكثر، بحيث أنه عندما تستكمل قيمة الصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار سيؤدي إلى انهيار السوق السوداء نهائيًا.

وتشير التوقعات إلى وجود تدفقات دولارية كثيرة الفترة المقبلة من أكثر من مصدر، بحسب النائب، الذي أكد أن هذا الأمر، سيكون بداية لانطلاقة الاقتصاد المصري، ومن المتوقع تدفقات نقدية كثيرة ، وسيؤثر ذلك على سعر العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من المتوقع أن يكون مثل السعرالرسمي".

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الدولة المصرية تعمل جاهدة لعودة سعر الدولار لسابق عهده قبل عام 2016، ليكون في مستوى 15.5 جنيه أو 16 جنيه على أقصى تقدير، لافتًا إلى أن الحكومة تهيء الظروف لهذا الأمر.

ما فرص تحرير سعر الصرف؟

وحول توقعاته بشأن تحرير سعر الصرف الفترة المقبلة، قال إنه ليس هناك حاجة لاتخاذ هذا الإجراء حاليًا بينما يتراجع الدولار في السوق الموازية، مشيرًا إلى أن هناك احتياطي نقدي مطمأن للغاية، وبالتالي ليس من المتوقع اتخاذ قرار بتحرير العملة.

ويرى آخرون أن هذا التراجع الذي ضرب السوق السوداء، فرصة لمعالجة تشوهات سعر الصرف وخلق نوع من المرونة به، حيث طالب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ بوضع اجراءات عاجلة لاستغلال هذا التراجع الذي ضرب السوق الموازية للدولار.

وبشأن أسعار الفائدة وتوقعاته لاجتماع البنك المركزي، نوه بأن الاجتماع سوف يكون بنهاية شهر مارس الجاري، وبالتالي من الصعب التنبؤ بالقرار الذي سيتخذ من قبل البنك المركزي، إلا أن تثبيت سعر الفائدة ربما يكون القرار الأقرب.

سعر الدولار في البنوك

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر اليوم الأحد، حيث سجلا بالبنك الأهلي المصرى سعر 30.75 جنيه للشراء وسعر 30.85 للبيع، وسجل في بنك مصر أيضا سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا للبنك المركزي المصري، سعر 30.83 جنيه للبيع، وسعر 30.96 للشراء.