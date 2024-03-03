عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سي إن إن: الأنباء عن محادثات وقف إطلاق النار بغزة مجرد تكهنات

أرشيفية
أرشيفية

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قوله إن التقارير المختلفة التي تتداولها وسائل الإعلام بشأن المفاوضات حول صفقة إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، هي مجرد "تكهنات وتسريبات".

ورفض المصدر إعطاء أي تفاصيل عن الاتصالات نفسها. وأرسلت حماس وفدا إلى القاهرة، وقال مسؤول في الحركة في وقت سابق أنه في حال قبول مطالبها، سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال 48 ساعة.

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن الرئيس جو بايدن يضغط على المفاوضين للوصول إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان المقبل.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن بايدن عندما تحدث مع المفاوضين بمصر وقطر، طالبهم بالوصول إلى هدنة في غزة قبل رمضان.

يأتي ذلك تحت ضغط متزايد من الديمقراطيين التقدميين، حيث يريد بايدن بشدة وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هو السبيل الوحيد للحصول على الوقف الفوري مع الحفاظ على دعمه الثابت لإسرائيل.

حركة حماس صفقة إطلاق سراح الأسري وقف إطلاق النار في غزة وفد حماس إلى القاهرة شهر رمضان هدنة في غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مرتضى منصور يعلن استلام جثمان حلمي بكر: مخدتش مليم واحد أتعاب

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

ترشيحاتنا

الحزن يخيم على الجميع .. لقطات من جنازة الموسيقار حلمي بكر

الدفاع الروسية تعلن عن انتصارات هائلة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

السفارة الأمريكية بالقاهرة: الولايات المتحدة لديها 30% فقط سفيرات من النساء

إشادة إيطالية بجهود مصر لجذب الاستثمارات.. ومدبولي: تذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية

تأجيل دعوي وقف انتخابات المحامين 2024 ل 6 مارس

خطوات استخرج بطاقة تموين بدل فاقد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة ولافتة| ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بمكياج جريء.. شاهد

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

ترسل معلومات هاتفك لعينيك مباشرة.. شاهد أول عدسات للعيون تعمل بالذكاء الاصطناعي

حالة طقس اليوم .. تقلبات جوية وتراجع في درجات الحرارة

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ