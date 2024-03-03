سي إن إن: الأنباء عن محادثات وقف إطلاق النار بغزة مجرد تكهنات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قوله إن التقارير المختلفة التي تتداولها وسائل الإعلام بشأن المفاوضات حول صفقة إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، هي مجرد "تكهنات وتسريبات".

ورفض المصدر إعطاء أي تفاصيل عن الاتصالات نفسها. وأرسلت حماس وفدا إلى القاهرة، وقال مسؤول في الحركة في وقت سابق أنه في حال قبول مطالبها، سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال 48 ساعة.

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن الرئيس جو بايدن يضغط على المفاوضين للوصول إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان المقبل.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن بايدن عندما تحدث مع المفاوضين بمصر وقطر، طالبهم بالوصول إلى هدنة في غزة قبل رمضان.

يأتي ذلك تحت ضغط متزايد من الديمقراطيين التقدميين، حيث يريد بايدن بشدة وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هو السبيل الوحيد للحصول على الوقف الفوري مع الحفاظ على دعمه الثابت لإسرائيل.