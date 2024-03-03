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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء كوريا الجنوبية ينظمون مسيرة حاشدة ضد السياسة الصحية للدولة

أطباء كوريا الجنوبية
أطباء كوريا الجنوبية ينظمون مسيرة حاشدة ضد السياسة الطبية

نظم آلاف الأطباء في كوريا الجنوبية مسيرة حاشدة يوم الأحد ضد خطط الحكومة لزيادة معدلات القبول في كليات الطب، في تحدٍ للدعوات الرسمية للأطباء المتدربين الذين تركوا وظائفهم احتجاجًا على العودة إلى العمل.

وانضم ما يصل إلى 40 ألف طبيب إلى المظاهرة، مطالبين الحكومة بإلغاء الخطة، وفقًا للجمعية الطبية الكورية (KMA)، التي تمثل الممارسين في القطاع الخاص والتي نظمت الاحتجاج.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 12 ألفا.

يأتي التجمع بعد يوم من انتهاء الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لعودة الأطباء المتدربين إلى العمل.

وقد ترك ما يقرب من 9000 طبيب مقيم ومتدرب المستشفيات الكبرى، أو حوالي 70٪ من إجمالي البلاد، وظائفهم في أواخر فبراير، مما أدى إلى إلغاء بعض العمليات الجراحية والعلاجات وإجهاد أقسام الطوارئ.

وقال جو سو هو، المسؤول في KMA، إنه يتعين على الحكومة إصلاح النظام الطبي الحالي أولاً قبل زيادة حصص كليات الطب. 

وتريد الحكومة زيادة عدد المقبولين في كليات الطب بمقدار 2000 ابتداء من عام 2025 من الرقم السنوي الحالي البالغ 3000، وفي نهاية المطاف إضافة 10000 آخرين بحلول عام 2035.

واضاف جو: 'لقد كانت الحكومة هي التي حددت الموعد النهائي، وبغض النظر عن الموعد النهائي والضغوط، سنواصل المضي قدمًا كما نعتقد'.

وحث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو يوم الأحد جمعية الأطباء الكورية على وقف الاحتجاج وتشجيع الأطباء المتدربين على العودة إلى مرضاهم.

وقال وزير الداخلية لي سانغ مين أيضًا إن الأطباء الشباب لن يعاقبوا إذا عادوا إلى العمل بحلول يوم الأحد، لكن إذا فشلوا في القيام بذلك، فقد يواجهون عقوبات إدارية وقانونية، بما في ذلك تعليق تراخيصهم الطبية.

وأصدرت الحكومة علنًا أمرًا بالعودة إلى العمل لـ 13 طبيبًا، بما في ذلك المنتقدون الصريحون للخطة، وداهمت بعض مسؤولي KMA يوم الجمعة.

وقال تشو جي هو، مفوض وكالة شرطة العاصمة سيول، إن الشرطة منعت العديد من أعضاء KMA من مغادرة البلاد كجزء من التحقيق في الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالاحتجاج.

كوريا الجنوبية خطط الحكومة

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