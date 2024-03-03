عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع قرب حلول شهر رمضان .. جهود مصرية متواصلة بشأن الهدنة في غزة

صدى البلد

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مع قرب حلول شهر رمضان... جهود مصرية متواصلة بشأن الهدنة في غزة".

أوضح التقرير أن أشهرا قليلة وعصيبة مرت على الشعب الفلسطيني شهد فيها سكان قطاع غزة كل أشكال الجرائم من قتل وإبادة جماعية وتهجير وتجويع وتنكيل وتتعالى معها أصوات ونداءات دولية وإقليمية وعربية بضرورة وضع حد لحمام الدماء وفتح المجال لوصول مستدام وتستمر للمساعدات لسكان غزة المحاصرين.

أشار إلى أن مصر بموقع الجيوسياسي وبكونها الجار الأقرب لغزة وقامت ولاتزال تقوم على مدار الساعة بدور حيوي على الاتجاهات كافة لاحتواء الأزمة في غزة وحشد الدعم الإقليمي والدولي نحو وقف لإطلاق النار في القطاع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

التفاوض

لفت أنه في إطار جولات التفاوض المستمرة منذ أسابيع، تتجه الأنظار من جديد نحو القاهرة ليدور الحديث عن اتفاق طال انتظاره لوقف العدوان على غزة، وتتوق معه القلوب الفلسطينيين لأن تفضي الجولة الجديدة من المحادثات إلى وقف فوري لإطلاق النار بعدما أنهكهم الجوع والحصار والموت والفقد.

الشعب الفلسطيني الفلسطينيين القاهرة الإخبارية جهود مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

ترشيحاتنا

الصور الأولى من مراسم دفن الموسيقار الراحل حلمي بكر

بعد تراجع الأسعار .. سيارات بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

أول قرار من نادي الزمالك بعد إلغاء مباراة سوار الغيني في الكونفدرالية

طريقة التقديم للوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة

مع قرب حلول شهر رمضان .. جهود مصرية متواصلة بشأن الهدنة في غزة

"الوزاري الخليجي" يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء جاد لوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فستان جريء.. درة تثير الجدل بإطلالة غير معتادة| شاهد

فتحي عبد الوهاب ضد حمادة هلال.. صور من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع

الحزن يخيم على الجميع .. لقطات من جنازة الموسيقار حلمي بكر

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ