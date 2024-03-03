عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مع قرب حلول شهر رمضان... جهود مصرية متواصلة بشأن الهدنة في غزة".

أوضح التقرير أن أشهرا قليلة وعصيبة مرت على الشعب الفلسطيني شهد فيها سكان قطاع غزة كل أشكال الجرائم من قتل وإبادة جماعية وتهجير وتجويع وتنكيل وتتعالى معها أصوات ونداءات دولية وإقليمية وعربية بضرورة وضع حد لحمام الدماء وفتح المجال لوصول مستدام وتستمر للمساعدات لسكان غزة المحاصرين.

أشار إلى أن مصر بموقع الجيوسياسي وبكونها الجار الأقرب لغزة وقامت ولاتزال تقوم على مدار الساعة بدور حيوي على الاتجاهات كافة لاحتواء الأزمة في غزة وحشد الدعم الإقليمي والدولي نحو وقف لإطلاق النار في القطاع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

التفاوض

لفت أنه في إطار جولات التفاوض المستمرة منذ أسابيع، تتجه الأنظار من جديد نحو القاهرة ليدور الحديث عن اتفاق طال انتظاره لوقف العدوان على غزة، وتتوق معه القلوب الفلسطينيين لأن تفضي الجولة الجديدة من المحادثات إلى وقف فوري لإطلاق النار بعدما أنهكهم الجوع والحصار والموت والفقد.