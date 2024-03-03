قادرون باختلاف.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بنشر ثقافة الإتاحة والدمج لتحقيق المساواة بين الطلاب بالتعليم الجامعي، وتفعيلاً ليروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة «امديست» الأمريكية، لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الإعاقة.

وحضر الافتتاح كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، وكوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية أمديست، والدكتورة دينا محسن نائب مدير البرنامج والدكتور طارق زكي مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدمج من مختلف الكليات.

وقال الدكتور حسان النعماني إن الاهتمام بالطلاب ذوي الاعاقة يعد من أولويات الدولة المصرية، وهذا يظهر جلياً في احتفالات قادرون باختلاف والتي تدل علي مدي حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بهذه الفئة وايمانه بقدراتهم ومواهبهم، وسعيه الدائم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأكد ان الجامعة تزخر بعدد من المواهب الطلابية من طلاب قادرون بإختلاف والمميزين والموهوبين في العديد من المجالات.

ورحب “النعماني” بضيوف الجامعة مثمناً التعاون المثمر مع هيئة الامديست بداية من توقيع البروتوكول وحتى هذا اليوم ليتحول الحلم الي حقيقه بافتتاح المركز، مؤكداً أن تجهيز المركز تم خلال ٤ شهور ليكون من أكبر المراكز المتخصصة ورائداً على مستوى جامعات الصعيد في مجال دمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية.

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وقدم الدكتور عبد الناصر يس الشكر لجميع القائمين علي انشاء هذا المركز بدءاً، مؤكداً حرص الجامعة على وضع رؤية ورسالة هادفة للمركز تقوم على أساس رعاية الطلاب ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم المميزة.

وخلال كلمة مسجلة ألقاها شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر تقدم بالشكر لكل من ساهم في انجاز هذا العمل الدؤوب من اجل مستقبل أفضل للطلاب، متمنياً إنشاء العديد من المراكز في كافة ربوع الدولة المصرية لخدمة الطلاب ذوي الاعاقة.

جامعة سوهاج

وأعربت الدكتورة دينا محسن عن سعادتها بافتتاح هذا المركز بجامعة سوهاج هذا الصرح التعليمي العملاق بجنوب الصعبد، موضحة أنه تم إختيار جامعة سوهاج لتكون ضمن الخمس عشر جامعة حكومية لتنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخلها بالتعاون مع هيئة الإيميدست، موجهة الشكر للدكتور حسان رئيس الجامعة علي دعمه اللامحدود من اجل إنشاء هذا المركز سريعاً ودون أي عقبات.

وأكد الدكتور طارق ذكي أن افتتاح هذا المركز يأتي تعزيزاً لجهود الجامعة لدمجهم وتهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبي كافة احتياجاتهم، وتيسير سبل الإتاحة لهم، وتعظيم الإستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية، الى جانب انخراطهم بمختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.

وأضاف انه عقب الافتتاح أجري الدكتور حسان النعماني وكوينسي ديرمودي جولة تفقدية بالمركز التقوا خلالها بعدد من طلاب الدمج وأسرهم وتم التقاط الصور التذكارية معهم.