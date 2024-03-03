عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قادرون باختلاف.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة

صدى البلد

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بنشر ثقافة الإتاحة والدمج لتحقيق المساواة بين الطلاب بالتعليم الجامعي، وتفعيلاً ليروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة «امديست» الأمريكية، لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الإعاقة.

وحضر الافتتاح كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، وكوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية أمديست، والدكتورة دينا محسن نائب مدير البرنامج والدكتور طارق زكي مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدمج من مختلف الكليات.

وقال الدكتور حسان النعماني إن الاهتمام بالطلاب ذوي الاعاقة يعد من أولويات الدولة المصرية، وهذا يظهر جلياً في احتفالات قادرون باختلاف والتي تدل علي مدي حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بهذه الفئة وايمانه بقدراتهم ومواهبهم، وسعيه الدائم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأكد ان الجامعة تزخر بعدد من المواهب الطلابية من طلاب قادرون بإختلاف والمميزين والموهوبين في العديد من المجالات.

ورحب “النعماني” بضيوف الجامعة مثمناً التعاون المثمر مع هيئة الامديست بداية من توقيع البروتوكول وحتى هذا اليوم ليتحول الحلم الي حقيقه بافتتاح المركز، مؤكداً أن تجهيز المركز تم خلال ٤ شهور ليكون من أكبر المراكز المتخصصة ورائداً على مستوى جامعات الصعيد في مجال دمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية.

IMG-20240303-WA0025
IMG-20240303-WA0025
IMG-20240303-WA0024
IMG-20240303-WA0024
IMG-20240303-WA0022
IMG-20240303-WA0022
IMG-20240303-WA0019
IMG-20240303-WA0019
IMG-20240303-WA0020
IMG-20240303-WA0020
IMG-20240303-WA0018
IMG-20240303-WA0018
IMG-20240303-WA0023
IMG-20240303-WA0023
IMG-20240303-WA0021
IMG-20240303-WA0021

وقدم الدكتور عبد الناصر يس الشكر لجميع القائمين علي انشاء هذا المركز  بدءاً، مؤكداً حرص الجامعة على وضع رؤية ورسالة هادفة للمركز تقوم على أساس رعاية الطلاب ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم المميزة.

وخلال كلمة مسجلة ألقاها شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر تقدم بالشكر لكل من ساهم في انجاز هذا العمل الدؤوب من اجل مستقبل أفضل للطلاب، متمنياً إنشاء العديد من المراكز في كافة ربوع الدولة المصرية لخدمة الطلاب ذوي الاعاقة.

جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع معهد تكتولوجيا المعلومات لصقل مهارات الطلاب

حبس مُعلم ونجل شقيقه لتعديهما على عامل بـ«خرطوش» في سوهاج

جامعة سوهاج

وأعربت الدكتورة دينا محسن عن سعادتها بافتتاح هذا المركز بجامعة سوهاج هذا الصرح التعليمي العملاق بجنوب الصعبد، موضحة أنه تم إختيار جامعة سوهاج لتكون ضمن الخمس عشر جامعة حكومية لتنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخلها بالتعاون مع هيئة الإيميدست، موجهة الشكر للدكتور حسان رئيس الجامعة علي دعمه اللامحدود من اجل إنشاء هذا المركز سريعاً ودون أي عقبات.

وأكد الدكتور طارق ذكي أن افتتاح هذا المركز  يأتي تعزيزاً لجهود الجامعة لدمجهم وتهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبي كافة احتياجاتهم، وتيسير سبل الإتاحة لهم، وتعظيم الإستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية، الى جانب انخراطهم بمختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.

وأضاف انه عقب الافتتاح أجري الدكتور حسان النعماني وكوينسي ديرمودي جولة تفقدية بالمركز التقوا خلالها بعدد من طلاب الدمج وأسرهم وتم التقاط الصور التذكارية معهم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج قادرون باختلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

موضوعات متعلقة

لجنة متخصصة تزور جامعة سوهاج لإعادة اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات

ترشيحاتنا

تراجعت 150 ألف جنيه .. شيري تيجو 7 "بحالة الزيرو" للبيع

لم تقـ.تل.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول وفاة طالبة جامعة العريش |فيديو

خناقة على ميت| خلافات وصلت للنيابة بسبب جثمان الموسيقار حلمي بكر ومرتضى منصور يتدخل

بينهم المحاكم| إيلون ماسك يفتح أبواب النار على  ChatGPT

خبير استراتيجي: بايدن والإدارة الأمريكية يدركان صعوبة الموقف الإنساني في غزة

سبب له انهيار عصبي.. الأسد يهاجم رئيس أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتهاء الخلافة العثمانية .. كيف أنهى كمال أتاتورك الحكم العثماني

فستان جريء.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ