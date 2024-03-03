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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلمي عبد الباقى أول الحضور في عزاء حلمي بكر بمسجد الحامدية الشاذلية

جنازة حلمي بكر
جنازة حلمي بكر

حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الملحن حلمي بكر منذ الدقائق الأولى لانطلاقة في مسجد الحامدية الشاذلية. 

 

وكان كل من إيهاب فهمي و حلمي عبد الباقى هما أول الحضور في عزاء الملحن حلمي بكر في الحامدية الشاذلية المهندسين. 

 

انتهي أعضاء نقابة الموسيقيين من التجهيزات النهائية الخاصة بعزاء الموسيقار حلمي بكر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، استعدادا لبدء تلقى العزاء بعد صلاة المغرب.

 

وجرى عصر اليوم تشيع جثمان  من مسجد السلام بمدينة نصر بحضور عائلة الراحل وعلى رأسهم نجله هشام حلمي بكر، وأصدقاء الراحل وعلى رأسهم مصطفى كامل، وسليم سحاب، وعدد من أعضاء النقابة.

 

 


يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

 

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

 

 

حلمي بكر الحامدية الشاذلية ايهاب فهمي حلمى عبد الباقى مسجد الحامدية الشاذلية

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