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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل قوي من نجم الأهلي السابق على قائمة محترفي منتخب مصر

حسام وابراهيم
حسام وابراهيم

أكد ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ضم أفضل العناصر الحالية من اللاعبين المحترفين لقائمة الفراعنة لمعسكر مارس، قائلاً "متفائل بالتوأم في قيادة منتخب مصر بعد الفشل في بطولة أمم إفريقيا مع فيتوريا".

وأضاف ماهر همام، فى تصريحات تلفزيونية" أن النادي الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد خروج بيراميدز والهلال السوداني والنجم الساحلي والوداد المغربي، وهو ما سيسهل مهمة الفريق الأحمر في التتويج باللقب.

وعن مشوار الأهلي نحو التتويج باللقب قال ماهر همام "فرصة الأهلي كبيرة نحو التتويج بالكأس للمرة 12 في تاريخه، بعد خروج أقوى المنافسين له أبرزهم الوداد المغربي والذي توج باللقب على حساب الأهلي في النسخة قبل الماضية".

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