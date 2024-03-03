بركة حياتي | عمر كمال يتغزل في والدته احتفالا بعيد ميلادها

احتفل عمر كمال عبد الواحد نجم النادي الاهلي، بعيد ميلاد والدته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر نجم منتخب مصر صورة له رفقة والدته وكتب "كل سنه و حضرتك طيبه يا ملكة جمال عيني و بركة حياتي يا ست الكل يا اميرتي 👸❤️❤️👸"



وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما الجمعة الماضية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

