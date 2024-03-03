أوبك+ تعلن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية يونيو 2024

أعلنت روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق، وبعض الدول الأخرى، اليوم الأحد، أنها “ستمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية يونيو 2024”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ‘ن بلاده ستخفض إنتاج وصادرات النفط خلال الربع الثاني من العام بمقدار 471 ألف برميل يوميا في المتوسط.

وأوضح نوفاك، في بيان، إن "روسيا ستنفذ خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج وصادرات النفط بإجمالي 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من 2024 بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في أوبك+"

كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".

ولفت مسؤول في الوزارة، إلى أن إنتاج المملكة سيصل إلى ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

وأعلنت الإمارات، عن تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2024 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

ونوهت الإمارات في بيان لها أن إنتاجها النفطي سيظل مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو من العام الحالي، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق.

وكشفت وزارة النفط العراقية، عن تمديد العراق لقرار الخفض الطوعي في إنتاج النفط بواقع 220 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2024.

من جهتها، ذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان لها، أن الجزائر ستقلص إنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت الوزارة: "ستقوم الجزائر بتمديد خفضها التطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+. وبذلك يكون إنتاج الجزائر 908 آلاف برميل يوميا، حتى نهاية يونيو 2024".

