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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار السعودية والإمارات والكويت.. العراق يمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

العراق يمدد الخفض
العراق يمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، تمديد الخفض الطوعي من إنتاج النفط، الذي يبلغ 220 ألف برميل يوميا، إلى الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق تحالف أوبك بلس.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا الخفض الطوعي يضاف إلى الخفض البالغ 211 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

ولفتت إلى أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام وتوازنها، مبينة أنه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا، وحسب أوضاع السوق.

كان أعضاء تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بينهم روسيا، اتفقوا على تمديد خفض إنتاج النفط في الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن أجروا تخفيضات طوعية في الإنتاج في الربع الأول من العام؛ وذلك لتجنب وجود فوائض في المعروض من النفط.

5 دول تمدد الخفض الطوعي من إنتاجها النفطي

وأعلنت 4 دول خليجية أعضاء تحالف أوبك بلس (السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان) بجانب الجزائر عن تمديد الخفض الطوعي من إنتاج النفط حتي الربع الثاني من العام الجاري.

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