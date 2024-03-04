مدحت شلبي يكشف التشكيل الأقرب للأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

كشف مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc ، إن مارسيل كولر استقر على الدفع بالتشكيل التالي في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم الجمعة القادمة في السعودية
وجاء التشكيل كتالي :
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع : محمد هاني -رامي ربيعة - عبد المنعم- علي معلول
خط الوسط: أمام عاشور - مروان عطية- "السولية او احمد نبيل كوكا"
خط الهجوم: بيرسي تاو - موديست - "حسين الشحات او رضا سليم "
فيما تأكد غياب كريم نيدفيد عن قائمة الأهلي للإصابة ولازل هناك شكوك حول تواجد وسام ابو علي وسيتم تقييمه حالته خلال الساعات القادمة