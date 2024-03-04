عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف خطوات التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج.. إنفوجراف

صدى البلد

تنشر وزارة العمل ،اليوم الإثنين "إنفوجراف" ،يوضح طرق  التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج"عامل زراعي "..وكانت "الوزراء"قد دعت،الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج ،الى الدخول على موقعها الرسمي،وتسجيل البيانات المطلوبة،معلنة عن فتح باب التسجيل  "للعمل الموسمي بالخارج" ، على مهنة "عامل زراعي" ، مؤكدة على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل و الخارج ، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية،للعمالة المصرية المؤهلة ،على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg ، مع العلم بأنه لن يتم قبول اي طلبات من راغبي العمل،يدوياً بديوان عام "الوزارة"..

وأوضحت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ،توجيهات وزير العمل ،بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج ،وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة ، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي،وتجهيز  العمالة المؤهلة و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية..وحددت المدير العام ، خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى،بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها :1- الدخول على الموقع الرسمى للوزارة ..2- إختيار "تسجيل راغبي العمل " ..3- تسجيل البيانات كالتالي :-اختيار رغبة "العمل بالخارج" ..-اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج " ..- التأكد من تسجيل رقم جواز السفر و تاريخ الانتهاء على ان يكون ساري لمده سنة على الاقل.. -الاحتفاظ بكلمة السر..

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات ،واصدار النشرة  نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص ،وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج ،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي ،موسمية أو دائمة ،كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،كما قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات ...

IMG-20240304-WA0027
IMG-20240304-WA0027
IMG-20240304-WA0026
IMG-20240304-WA0026
IMG-20240304-WA0025
IMG-20240304-WA0025
IMG-20240304-WA0024
IMG-20240304-WA0024
IMG-20240304-WA0023
IMG-20240304-WA0023
IMG-20240304-WA0021
IMG-20240304-WA0021
IMG-20240304-WA0022
IMG-20240304-WA0022
IMG-20240304-WA0020
IMG-20240304-WA0020
IMG-20240304-WA0018
IMG-20240304-WA0018
IMG-20240304-WA0014
IMG-20240304-WA0014
IMG-20240304-WA0015
IMG-20240304-WA0015
IMG-20240304-WA0016
IMG-20240304-WA0016
IMG-20240304-WA0017
IMG-20240304-WA0017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

ترشيحاتنا

شوبير يكشف مفاجأة عن حل أزمة محمد صلاح وحسام حسن.. تفاصيل

وزير الإسكان: إقبال كبير من المستثمرين والشركات للتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"

زلزال يضرب أكبر مدينة في كازاخستان وإطلاق صفارات الإنذار| صور

قرار عاجل لـ الصين بشأن المؤتمر الصحفي السنوي لرئيس مجلس الدولة

رمضان 2024 يبدأ الأحد.. فاغتنمه بهذه الصلاة في أول ساعة وصمه باليوم التالي

سؤال برلماني بشأن آليات التوعية بجرائم الإبتزاز الإلكتروني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المستريحة.. ليلي علوي بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

ليس للتدخين.. أوعية عمرها 1000 عام تكشف استخدامات التبغ قديمًا| تفاصيل

تنبيه مهم من بلح رمضان لهذا السبب

ملابس مختلفة .. هند صبري تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ