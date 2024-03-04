زلزال يضرب أكبر مدينة في كازاخستان وإطلاق صفارات الإنذار| صور

هز زلزال أكبر مدينة في كازاخستان "ألماتي"، اليوم الاثنين، مما أدى إلى هروع العشرات من الأشخاص إلى بر الأمان في الهواء الطلق مع انطلاق صفارات الإنذار.

ووفقا لوكالة "رويترز"، شعر بالزلزال، الذي قدرته وزارة الطوارئ في كازاخستان بنحو 5 درجات على مقياس ريختر، السكان في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان المجاورة.

وكان مركز الزلزال على بعد 31 كيلومترا جنوب ألماتي في كازاخستان وعلى عمق 10 كم.

وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لعلم الزلازل (EMSC)، وقع زلزال بلغت قوته 5.3 درجة اليوم في الساعة 11:22 صباحا بالتوقيت المحلي في ألماتي، كازاخستان.