عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب أكبر مدينة في كازاخستان وإطلاق صفارات الإنذار| صور

زلزال يضرب كازاخستان
زلزال يضرب كازاخستان

هز زلزال أكبر مدينة في كازاخستان "ألماتي"، اليوم الاثنين، مما أدى إلى هروع العشرات من الأشخاص إلى بر الأمان في الهواء الطلق مع انطلاق صفارات الإنذار.

ووفقا لوكالة "رويترز"، شعر بالزلزال، الذي قدرته وزارة الطوارئ في كازاخستان بنحو 5 درجات على مقياس ريختر، السكان في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان المجاورة.

وكان مركز الزلزال على بعد 31 كيلومترا جنوب ألماتي في كازاخستان وعلى عمق 10 كم.

وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لعلم الزلازل (EMSC)، وقع زلزال بلغت قوته 5.3 درجة اليوم في الساعة 11:22 صباحا بالتوقيت المحلي في ألماتي، كازاخستان.

صفارات الإنذار كازاخستان مركز الزلزال وزارة الطوارئ علم الزلازل إطلاق صفارات الإنذار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

وزارة البيئة تدعم الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ومؤتمر المناخ

منشآت الرعاية الصحية مستدامة خضراء | إنجازات وزارة البيئة في 9 سنوات

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

تحصيل 314 مليون جنيه مستحقات بـ9 دول.. العمل ترصد جهودها خلال 2023| إنفوجراف

عام جديد من الإنجاز فى مسيرة القطاع.. حصاد وزاره البترول خلال 2023

ترشيحاتنا

شوبير يكشف مفاجأة عن حل أزمة محمد صلاح وحسام حسن.. تفاصيل

وزير الإسكان: إقبال كبير من المستثمرين والشركات للتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"

زلزال يضرب أكبر مدينة في كازاخستان وإطلاق صفارات الإنذار| صور

قرار عاجل لـ الصين بشأن المؤتمر الصحفي السنوي لرئيس مجلس الدولة

رمضان 2024 يبدأ الأحد.. فاغتنمه بهذه الصلاة في أول ساعة وصمه باليوم التالي

سؤال برلماني بشأن آليات التوعية بجرائم الإبتزاز الإلكتروني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المستريحة.. ليلي علوي بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

ليس للتدخين.. أوعية عمرها 1000 عام تكشف استخدامات التبغ قديمًا| تفاصيل

تنبيه مهم من بلح رمضان لهذا السبب

ملابس مختلفة .. هند صبري تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ