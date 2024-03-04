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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضرائب: تقديم الدعم للممولين الملزمين بمنظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

صدى البلد

أعلنت  رشا عبد العال  رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم المصلحة لورشة عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024   في تمام الساعة 11 صباحًا  (لمدة ساعتين)؛ وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان، وفقًا لقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 .

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة  توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، بضرورة حضور هذه الورشة الفنية؛ موضحة أن  تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم  وتعاملهم مع المنظومة.


وأكدت "رشا عبد العال"  أهمية حضور الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة لهذه الورش والمشاركة فيها بكافة الإستفسارات والمعوقات التي قد تواجهم خلال فترة التشغيل التجريبي للمنظومة ، حيث أن الانضمام للبيئة التجريبية والتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها خلال فترة التشغيل التجريبي ، سوف يساعدهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة اعتبارًا من قرار إلزامهم بها في 15 آبريل 2024 ، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات إتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الإلتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية ، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.


وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرة إلى أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والإطلاع على نماذج المنظومة والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

 

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

 

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

 

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