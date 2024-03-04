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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة جامعة بنها الطبية بالدويقة الجديدة ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى ..صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة

شاركت جامعة بنها ، بقافلة طبية بحى الدويقة الجديدة بمنشية ناصر وذلك فى إطار جهود تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لإطلاق مجموعة من  القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا.


وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها.


وشارك في القافلة أطباء في تخصصات أمراض النساء والتوليد ، الأطفال ، الباطنة العامة ، كما شارك فيها أطباء وصيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.


وتم الكشف الطبي على 228 حالة من الأهالي وصرف العلاج مجانا ، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة .


يذكر أن تحالفات إقليم القاهرة الكبرى يأتي ضمن تحالفات الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة وذلك ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ، والذي يضم عددا من الجامعات منها " بنها والقاهرة ، وعين شمس ، وحلوان ، والأزهر ".

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جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها القوافل التنموية الشاملة المستشفيات الجامعية تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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