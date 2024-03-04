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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل سامسونج في حدود 3000 جنيه.. صور

أفضل موبايل سامسونج
أفضل موبايل سامسونج في حدود 3000 جنيه

في عالم التكنولوجيا المتطور، تلعب الهواتف الذكية دورًا حيويًا في حياة الأفراد، وتُعتبر أحدث الإصدارات منها تحفًا تقنية تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات. وفي هذا السياق، تقدم شركة سامسونج جهازًا جديدًا ينضم إلى عائلتها المتنوعة من الهواتف الذكية، وهو "Samsung Galaxy A02s".

ويعد Samsung Galaxy A02s أحدث هاتف ذكي يتميز بأنه الأرخص في تشكيلة سامسونج في مصر. 

يأتي الهاتف بتصميم مميز ومواصفات تقنية تجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز يلبي احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

من بين مواصفات Samsung Galaxy A02s، يأتي الهاتف بشاشة عرض كبيرة بقياس 6.5 بوصة تعرض الصور والمقاطع بدقة عالية. 

ويحتوي الهاتف على معالج رباعي النواة يوفر أداءً سلسًا لتشغيل التطبيقات اليومية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير تكفي للاستخدام طوال اليوم دون الحاجة للشحن المتكرر.

من الجدير بالذكر أن Samsung Galaxy A02s يأتي بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة مستخدم One UI، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وممتعة للمستخدمين. 

وعلى الرغم من سعره المنخفض، إلا أن الهاتف يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية تضم عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور ذات جودة جيدة.

وبفضل مواصفاته القوية وسعره الاقتصادي، يعتبر Samsung Galaxy A02s خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي موثوق يلبي احتياجاتهم اليومية دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.

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