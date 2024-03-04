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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشتية يستنكر استمرار عرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف الحرب بغزة

محمد أشتية
محمد أشتية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية محمد أشتية، اليوم الاثنين، أنه لم يعد مقبولا استمرار عرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب في غزة.

وأضاف أشتية في كلمة له اليوم الاثنين، أن إسرائيل تعمدت استهداف النازحين بشمال غزة وخرقت الأعراف الدولية، لافتًا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي معاقبة إسرائيل على انتهاك القانون الدولي.

وطالب إسرائيل بأن تسمح للصحفيين بنقل ما يحدث في غزة والضفة الغربية، فضلًا عن السماح بإيصال المساعدات عبر المنظمات الدولية والإنسانية.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 30,534 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30534 قتيلا و71920 مصابا منذ 7 أكتوبر.

رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية اشتية غزة إسرائيل النازحين

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