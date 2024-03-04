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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: استضافة مباحثات الهدنة حلقة جديدة فى سلسلة دعم مصر للقضية الفلسطينية

عمرو القطامى، أمين
عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهود مصر لم ولن تتوقف فى دعم القضية الفلسطينية، ولعل آخرها استضافة مباحثات التوصل لهدنة في قطاع غزة بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر، للتوصل لهدنة قبيل شهر رمضان.

وأشار النائب عمرو القطامى فى بيان صحفى له ، إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية بلا حدود، فهو متنوع بين مباشر غير مباشر، وفضلا عن دعمها القضية الفلسطينية، تخلل هذا الدعم محاولات كبيرة من الدولة المصرية لإجراء مصالحات بين الفصائل الفلسطينية لتوحيد القوى داخل الأراضي المحتلة، ودول العالم أشادت بالدور المصري الرائد في إنهاء التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية والذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باعتداءات غاشمة ضد الشعب الفلسطيني واستهداف للمدنيين الأبرياء.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" الدولة المصرية لعبت دورا بارزا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وتسعى مصر منذ اندلاع الحرب على السعي لحصول الأشقاء الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتأكيدها طوال الوقت على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة".

وأكد أمين سر اللجنة،  على أهمية تدخل المجتمع الدولى لحقن الدماء ووقف الاعتداءات الغاشمة التى يمارسها جيش الاحتلال، وتنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع فى المنطقة متمثلا فى حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

القضية الفلسطينية قطاع غزة مصر حركة حماس قطر شهر رمضان

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