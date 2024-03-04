أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للمستحقين

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية أنه شاركت المديرية جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 117 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية الطاهرة حميد بمركز الزقازيق، وقريتي القنايات وابو متنا بمركز ديرب نجم، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

أضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالشرقية، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

أشار "سيد الشوربجي" مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.