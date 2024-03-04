جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقة في بحر شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى ونشر أوصافه للتعرف على هويته.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية في بحر شبين القناطر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم انتشال الجثمان وتبين أنه مجهول الهوية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.