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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1334 حالة ببني مزار

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف على 1334 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية السلام بمركز بني مزار على مدار يومي 28 و29 فبراير الماضي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 286 حالة جراحة، 245 حالة باطنه، 373 حالة أطفال ، 42 حالة أسنان، 69 حالة نساء، 79 حالة تنظيم الأسرة، 122 حالة جلدية، 118 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 188 تحليلا متنوعا و 3 حالات موجات صوتية و 8 حالات أشعة سينية و 80 كشف مبكر للضغط والسكر و4 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 متردداً.

الخدمات العلاجية القوافل الطبية القرى الاكثر احتياجا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبى ضمن مبادرة حياة كريمة وكيل وزارة الصحة مركز بنى مزار

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