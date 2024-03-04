مفاجأة | شوبير : موافقة مهاجم الأهلي السابق على الانتقال للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن أحمد ياسر ريان، الذي لعب في صفوف الأهلي وحاليًا يلعب في سيراميكا كليوباترا، كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وصرح شوبير في برنامجه على راديو أون سبورت أف أم بأن إدارة الكرة في نادي الزمالك أجرت مفاوضات قوية مع ياسر ريان بهدف ضمه، وأن اللاعب كان يرحب بالانضمام إلى الفريق الأبيض وكان يبدي استعدادًا للرحيل عن سيراميكا.

من جانبه، أكد ياسر ريان الأب، الذي لعب للأهلي سابقًا، أنه لا يمانع رحيل ابنه إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء هي نادٍ كبير ومحترم، مثلما حدث مع إمام عاشور الذي انتقل من الزمالك إلى الأهلي.

يذكر أن إدارة الزمالك نجحت في التعاقد مع 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، من بينهم لاعبون محليون وأجانب، في إطار تدعيم الفريق استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية.