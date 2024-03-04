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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر السلع الغذائية قبل رمضان بالقاهرة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الاثنين اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.
وخلال الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية علي المتابعة مع محافظ القاهرة لجهود المحافظة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وكذا تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع والحملات الرقابية التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من إلتزام التجار فى الأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار .

وقال اللواء هشام أمنة أن هناك متابعة يومية من الوزارة على مستوي جميع المحافظات للتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة وكميات مناسبة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية و لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وأشار وزير التنمية المحلية  إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأسبوعية لجهود المحافظات فى تنفيذ المبادرة على أرض الواقع بالإضافة الي جولاته وافتتاح معارض أهلاً رمضان  .
كما أشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

 

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التنمية المحلية محافظ القاهرة السلع الأساسية شهر رمضان الخطة الاستثمارية هشام امنة

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