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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن سقوط 8 قتلى ومصابين في هجوم صاروخي من لبنان |فيديو

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم صاروخي مضاد للدبابات استهدف مستوطنة مرجليوت بإصبع الجليل قرب حدود لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المسعفون إن شخصا واحدا قتل وأصيب سبعة آخرون في الهجوم الصاروخي المضاد للدبابات من لبنان الذي ضرب بستانا بالقرب من مجتمع مارجليوت الحدودي.

وأوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "ماجن ديفيد أدوم" أن رجلا في الثلاثينيات من عمره قتل وأن اثنين آخرين حالتهم خطيرة؛ مشيرة إلى أن هناك أربعة رجال آخرين أصيبوا بجروح معتدلة، وأخر في حالة جيدة.

وأضافت هيئة الاسعاف الاسرائيلية أن جميع الضحايا من العمال الأجانب، على ما يبدو من تايلاند.

وأكدت أن الجرحى يتم نقلهم إلى مستشفيات بيلينسون ورامبام وزيف.

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