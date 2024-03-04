اتفاق بين مستشفيات جامعة القاهرة وشركة روش العالمية لتجديد خدمات المعامل

وقعت مستشفيات جامعة القاهرة وشركة روش العالمية العاملة في مجال المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية في مصر، اتفاقية شراكة بهدف تجديد خدمات المعامل.

ووفقآ للبيان، الصادر اليوم تساهم روش للحلول التشخيصية في مشروع التجديد من خلال تقديم حلول تشخيصية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومفهوم الميكنة حيث تهدف إلى تعزيز جودة وكفاءة وسهولة الوصول إلى رعاية المرضى، خاصة في حالات الطوارئ، من خلال تركيز وأتمتة معظم عمليات اختبار المعامل.

يبلغ عدد مستشفيات جامعة القاهرة 17 مستشفى ومركز، بسعة تصل إلى و 5200 سرير، وتقوم المستشفيات المختلفة بتقديم الخدمات الطبية لما يقرب من 2 مليون مريض سنويا.

ويصل أعداد المرضى المفحوصين بالعيادات الخارجية إلى حوالى مليون ونصف مريض، بالإضافة إلى نصف مليون مريض في الاستقبال والطوارئ، وحوالي نصف مليون مريض سنوياً يتم حجزهم بالمستشفيات لعمل الفحوصات والأشعات المختلفة وتلقي كافة أنواع العلاجات الدوائية أو إجراء العمليات الجراحية، و يتم إجراء حوالي أكثر من 100 ألف عملية جراحية سنويا بالإضافة إلى حوالي 7 ملايين تحليل، ومليون أشعة من كافة الأنواع لمرضى المستشفيات سنويًا .

وتشمل اتفاقية التعاون بين شركة روش وجامعة القاهرة إنشاء معمل مركزي بنظام ميكنة يعد من الأفضل في العالم ويشمل أحدث إنتاجات شركة روش السويسرية في مجال الأجهزة والحلول التشخيصية.

ويتضمن برنامجاً تدريبياً لتمكين الكوادر الطبية العاملة من الاستفادة القصوى من هذه المنظومة المتطورة. وسيتم دمج معمل مستشفى الطوارئ والمعامل الرئيسية (الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية) وسيتم ميكنتها ميكنة متكاملة بكل مراحلها ما قبل وأثناء وما بعد إجراء التحاليل.

وأفاد البيان، سيتم تنفيذ تقنيات متقدمة لتبسيط سير العمل في المعامل، مما يضمن تحقيق وقت تنفيذ سريع وفعّال، كما سيتم إدماج أنظمة مميكنة للاختبارات التجلطية وتحليل البول وتوصيل العينات الخاصة بهذه الأقسام على المسار المميكن لتقليل التدخل البشري وتحقيق منظومة شاملة وفعالة بدءًا من سحب العينة حتى إصدار النتائج.

وسيتم تنفيذ حل مخصص لنقل العينات من مستشفى الطوارئ إلى المعمل الرئيسي باستخدام أنبوب هوائي، مما يضمن نقل العينات بشكل أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، مما يقلل من الوقت اللازم لنقل العينات ويزيد من قوة النظام بشكل عام.

وأكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين كل من مستشفيات جامعة القاهرة وشركة روش العالمية هو تطوير وتجديد وميكنة المعامل الرئيسية بالمستشفيات وضمان تقديم أفضل خدمة رقمية تفاعلية لضمان الاستدامة والاستمرارية لمنظومة الخدمات التي تقدمها المستشفيات.

وأضاف: “تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة مستشفيات جامعة القاهرة نحو التميز والريادة والتطوير المستمر في مجال الرعاية الصحية حيث تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون بين المستشفيات وشركة روش من خلال البرامج المدرجة بالاتفاقية والتي تتمثل في برامج التعليم والتدريب وذلك لتمكين الكوادر الطبية بالمستشفيات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه البرامج المتطورة”.

وتابع: “نحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستحقق نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات.

وأكدت الدكتورة مروة مشعل نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية والرعايات والطوارئ والتطوير أن هذه الاتفاقية تعد إنجازاً في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المستشفيات على كافة القطاعات الخدمية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات.

وأضافت: “تعد هذه الشراكة أفضل استفادة من خلال التقنيات العالمية الحديثة في مجال التحاليل الطبية، مما يعود على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفيات جامعة القاهرة التي يبلغ عدد إجراء التحاليل السنوية للمرضى والمترددين ما يقرب من 7 مليون تحليل سنوياً.

كما أننا على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز قدراتنا التشخيصية وتحسين دقة وسرعة النتائج، مما سينعكس ايجابياً على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات بكافة قطاعاتها”.

وترجع أهمية هذه الاتفاقية للوصول إلى أحدث التقنيات والعلاجات الطبية العالمية وكذلك تطوير البرامج البحثية الخاصة في مجالات الأمراض المزمنة والسرطان والأمراض النادرة وأيضاً تنظيم البرامج التعليمية والتدريبية لكلا من الأطباء والفنيين ومعاونيهم وأيضاً تعزيز تبادل الخبرات بين مستشفيات جامعة القاهرة والشركة مع وضع ضوابط لضمان الحوكمة والاستمرارية في أداء الخدمة.

وأكدت شركة روش من خلال هذه الاتفاقية على التزامها بدعم القطاع الصحي بالمستشفيات وتحسين جودة ومضمون الخدمة للوصول إلى أعلى أداء مرضي للمرضي من خلال المشاركة المجتمعية.

وقالت الدكتورة ليليان كنعان، مدير عام شركة روش للحلول التشخيصية: “نحن فخورون بالعمل مع جامعة القاهرة أكبر جامعة في مصر والشرق الأوسط على تحسين خدماتها في مستشفياتها للمرضى المصريين والعرب، نحن نعمل مع الجامعة على هذا المشروع منذ فترة ونحن في آخر المراحل ونتطلع لافتتاحه رسمياً في الفترة القادمة.”

وأضافت: “من بين الفوائد المتوقعة لتحديث وميكنة خدمات المعامل في مستشفيات جامعة القاهرة هو تحقيق خدمة متميزة ودقيقة وتقليل وقت إجراء الاختبارات إلى أقل من ساعتين، مما يعزز السرعة في التشخيص وبدء العلاج على وجه السرعة وخدمة عدد أكبر من المرضى بكفاءة عالية وفعالية”.

تأتي هذه الشراكة إيمانًا من مستشفيات جامعة القاهرة بأهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز قدراتها البحثية والتشخيصية والعلاجية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى. وتعتقد أن التجديد وأتمتة خدمات المعامل سيحدث ثورة في رعاية المرضى، مما يضعها في موقع ريادي لتقديم وتوفير خدمات تشخيصية سريعة ودقيقة للمرضى.