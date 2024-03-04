الشيوخ يوافق على إعفاء أبناء أسر مستحقي الدعم النقدي من المصروفات الدراسية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه فى قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، من المصروفات الدراسية ، و رسوم مجموعات التقوية و مصروفات الجامعات الحكومية.

و نصت المادة 22 من القانون الذى يناقشة " الشيوخ" اليوم ، على ان " يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة".