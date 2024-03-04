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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أكبر صندوق تقاعد أسترالي يعتزم استثمار 10 مليارات دولار في بريطانيا

استثمارات
استثمارات

يعتزم أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في أستراليا ضخ أكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني (10.1 مليار دولار) في استثمارات ضخمة في بريطانيا بمختلف الأسواق العامة والخاصة، خلال السنوات الست المقبلة.

 

وبحسب بلومبرج الشرق أوضح بول شرودر، الرئيس التنفيذي لصندوق "أستراليان سوبر" الذي يدير أكثر من 200 مليار دولار لصالح الأعضاء، في مقابلة أن الصندوق سيستثمر في أصول بالمملكة المتحدة مثل مشروعات البناء الضخمة، والبنية التحتية الرقمية، والموانئ ومشروعات انتقال الطاقة. وكرر الصندوق التزامه تجاه الاستثمار في المملكة المتحدة بعد التعهد بعملية إنفاق مشابهة في السنة الماضية.

 

باتت صناديق المعاشات التقاعدية الأسترالية والكندية من بين كبار المستثمرين في المملكة المتحدة خلال العقود القليلة الماضية إذ قلصت صناديق التقاعد البريطانية حيازاتها، في اتجاه تحاول الحكومة التراجع عنه.

 

شكل صندوق "أستراليان سوبر" محفظة استثمار بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني في البلاد، من بينها مشروعات إعادة تطوير في لندن تشمل منطقتي " كينغز كروس" و"كندا ووتر".

التوسع عالمياً


قال شرودر خلال المقابلة: "توصلنا لوجهة نظر تفيد بأننا حتى نتمكن من خدمة أعضائنا، ينبغي أن نوسع أنشطتنا عالمياً. وتحظى لندن بأهمية بالغة وتُعد مركزاً عالمياً".

أشار شرودر إلى أن الصندوق كان بطيئاً في استيعاب تأثير ما بعد وباء كوورنا فيما يخص اتجاهات العمل ونمط الحياة على بعض الأصول العقارية، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية. بدأ الصندوق يتحول لأنواع أخرى من العقارات مثل تلك التي تخدم الأغراض اللوجستية ومراكز البيانات.

 

يضم الصندوق 100 موظف تقريباً بمكتبه في لندن، حيث يدير أنشطته في أوروبا، وما يزال يخطط لمضاعفة هذا العدد 3 مرات مع حلول 2030. ويقيم في عاصمة المملكة المتحدة حالياً كل من نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار ورئيس وحدة الأسهم العالمية بالصندوق.

اختتم شرودر قائلاً: "اعتقدنا في السابق أن أنشطتنا في لندن ستركز فقط على الاستثمارات غير المدرجة في البورصة. لكننا سندير فريقاً مختصاً بالأسهم العالمية من لندن، ومن ثم فإن اهتمامنا يشمل أيضاً الاستثمارات المدرجة في سوق الأسهم".

استثمار استثمارات الاستثمار البريطانية الاسواق البنية التحتية الرقمية

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