6 لاعبين .. أزمات تطارد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

يغيب ستة لاعبين أساسيين من فريق النادي الأهلي، بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، عن مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر بسبب الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها.

تشمل الغيابات كلا من محمد الشناوي، الذي يعاني إصابة في الكتف تعرض لها خلال كأس الأمم الأفريقية 2023، وأليو ديانج الذي يعاني إصابة في الركبة.

إضافة إلى ياسر إبراهيم الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بسبب إصابة عضلية في العضلة الخلفية، ومحمود متولي الذي قد يكون من الصعب مشاركته بسبب غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابات.

ومن المرجح أن يكون خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر خارج حسابات كولر أيضًا بسبب الإصابات، حيث لم يتمكن الأول من التعافي من إصابته في الركبة، ويبقى الثاني في حالة غير جاهزة بسبب غيابه عن المباريات الأخيرة.