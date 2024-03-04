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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز أرض فضاء بطور سيناء لإقامة مائدة رحمن لإفطار 500 صائم يوميا

رئيس مدينة طور سيناء
رئيس مدينة طور سيناء

جهز مجلس مدينة طور سيناء بناء علي تعليمات من اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء  قطعة أرض فضاء لإقامة مائدة رحمن تسع لإفطار  ٥٠٠ صائم يوميا خلال شهر رمضان .


وأشرف مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء و احمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء  علي تجهيز  المكان وفرشه بالرمال وإقامة صوان كبير لإفطار الصائمين بحضور النائب حميد ابو بريك عضو مجلس النواب والشيخ عودة عفنان وعدد من المواطنين .


وسوف تقام مائدة الرحمن امام مسجد الحق المبين الجامع بشارع المنشية بطور سيناء علي الشارع الرئيسي بالقرب من محطات الأتوبيسات .


وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء إن مائدة الرحمن  توفر ٥٠٠ وجبة إفطار يوميا لإفطار الصائمين وسوف تجهز بشكل يليق بمحافظة جنوب سيناء بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين لتجهيز افطار الصائمين .


وكان أعلن اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء  اثناء افتتاح معرض اهلا رمضان بطور سيناء عن مائدة رحمن في العاصمة طور سيناء لإفطار الصائمين وتوزيع وجبات السحور أيضا .

 

وأشار فودة  إلى إنه تم توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية للاسر الاكثر احتياجا  من اللحوم و كراتين الطعام توزع علي التجمعات البدوية .
 

 

تجهيز مكان مائدة الرحمن

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جنوب سيناء طور سيناء مبروك الغمريني مائدة رحمن رمضان

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